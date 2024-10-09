Samsung перепросила перед інвесторами за невтішні фінансові результати

Південнокорейська компанія Samsung Electronics попросила вибачення в інвесторів за невтішні фінансові результати третього кварталу 2024 року, які не виправдали прогнозів. Про це повідомляє Bloomberg.

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У вівторок, 8 жовтня, компанія повідомила про менше очікуваного зростання операційного прибутку до 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) у третьому кварталі 2024 року.

Дохід у сумі 79 трлн вон ($58,6 млрд) також не виправдав очікувань. Повний фінансовий звіт з усіма подробицями Samsung опублікує 31 жовтня.

Зазначається, що операційний прибуток не виправдав очікування частково через одноразові преміальні виплати за результатами діяльності. Крім того, бізнес компанії з виготовлення чипів пам’яті також показав невтішні результати, що відобразилося на загальному доході.

Samsung визнала, що має проблеми із затримкою постачання ключового типу мікросхем, що використовуються у процесорах Nvidia для навчання ШІ. Внаслідок цього інша південнокорейська компанія, SK Hynix, захопила лідерство у сфері високошвидкісної пам’яті.

Окрім відставання від SK Hynix у виробництві HBM (високошвидкісної пам'яті), Samsung також показала незначний прогрес у порівнянні з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. у сфері аутсорсингового виробництва спеціалізованих чіпів.

Компанія попередила про «коригування запасів», а також про зростаючу конкуренцію з боку китайського виробника чіпів пам'яті, що використовує застарілі та менш передові технології.

Падіння акцій

Акції Samsung у вівторок, 8 жовтня, впали на 1,8%, наближаючись до найнижчого рівня з березня 2023 року. Загальне падіння їхньої вартості цього року перевищило 20%.