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9 жовтня 2024, 16:55

Ціни на нафту стабілізувалися через збільшення попиту

Ціни на нафту стабілізувалися на торгах в Азії у середу, 9 жовтня, оскільки трейдери порівнювали розвиток конфлікту на Близькому Сході зі збереженням очікувань щодо попиту. Про це пише enkorr з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту стабілізувалися на торгах в Азії у середу, 9 жовтня, оскільки трейдери порівнювали розвиток конфлікту на Близькому Сході зі збереженням очікувань щодо попиту.

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Ціни

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 22 центи, або 0,3%, до $77,4 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate в США здорожчали на 14 центів — до $73,71 за барель.

Ціни впали більш ніж на 4% на попередній сесії через можливе припинення вогню між «Хезболлою» й Ізраїлем, але ринки залишаються обережними щодо потенційної атаки Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

«Повсякденна дилема „заголовків Близького Сходу“, що рухаються, як маятник, між „перемовинами про припинення вогню“ й „подальшою ескалацією атак“, відволікає інвесторів від реальності», — зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Розпродаж у вівторок стався після підйому, який почався після того, як Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня, що завершилося зростанням цін на 8% за тиждень у п'ятницю, найбільшим за останній рік.

Попит

Що стосується попиту, то запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 11 млн барелів, що набагато більше, ніж очікували аналітики, опитані Reuters, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Проте запаси палива скоротилися.

Слабкий попит продовжував підтримувати фундаментальний прогноз. EIA США у вівторок погіршила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік на 20 тис. барелів на день — до 103,1 млн б/д через слабке промислове виробництво й зростання виробництва в США й Китаї.

Джерело: Мінфін
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