Курс валют на 9 жовтня: у банках долар втратив 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у покупці та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у покупці та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,39−41,45, євро — 45,60−45,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,09−45,10 грн/євро.

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