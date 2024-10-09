Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 664 120 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 жовтня 2024, 8:05
Втрати ворога за 8 жовтня: 1 150 російських окупантів, 4 танки та 31 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 664120 (+1150) осіб,
- танків — 8944 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 17751 (+11) од,
- артилерійських систем — 19222 (+19) од,
- РСЗВ — 1223 (+0) од,
- засоби ППО — 973 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16718 (+31),
- крилаті ракети — 2618 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26240 (+55) од,
- спеціальна техніка — 3385 (+12)
Джерело: Мінфін
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