росія збільшила морські постачання нафти до максимуму з липня — Bloomberg

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Середній за останні чотири тижні показник відвантажень зріс приблизно на 60 тис. барелів на день — до 3,32 млн барелів на день (з урахуванням тижня, що закінчився 6 жовтня). Це максимум з липня — тоді цей показник становив 3,3 млн барелів на добу.



Тижневий показник (за підсумками тижня з 30 вересня до 6 жовтня) впав приблизно на 370 тис. барелів порівняно з попереднім тижнем — до 3,37 млн барелів на добу.



Протягом більшої частини вересня на тлі планових технічних робіт на нафтопереробних заводах у росії обсяги переробки нафти скоротилися до найнижчого рівня з червня. Знижені обсяги переробки нафти зберігалися у перші дні жовтня.

За даними, зібраними Bloomberg, за тиждень 31 танкер завантажив 23,58 млн барелів російської нафти. На попередньому тижні показник склав 26,17 млн барелів, які були завантажені на 35 суден.



Основні поставки нафти з росії морем припадають на клієнтів в Азії, включаючи ті, які не мають кінцевого пункту призначення. Головними покупцями російської нафти, що перевозиться в танкерах, стали Індія та Китай. Обсяги на судах, що прямували до Індії, в середньому оцінюються в 1,49 млн барелів на день порівняно з 1,53 млн барелів на день тижнем раніше.



Близько 1,31 млн барелів нафти на день завантажувалося на танкери, які прямували до Китаю. Морський імпорт цієї країни збільшився приблизно на 800 тис. барелів нафти на день.

Bloomberg пише, що дані щодо постачання до Китаю та Індії, ймовірно, будуть переглянуті в міру того, як стануть відомі порти вивантаження для суден, які зараз не вказують кінцеві пункти призначення.