За три роки земельні аукціони Прозорро.Продажі принесли державі майже 3,9 млрд грн

Україна одержала майже 3,9 млрд грн від реалізації землі на онлайн-аукціонах Prozorro.Продажі за три роки. Про це повідомляє АТ «Прозорро.Продажі» .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Поповнення держскарбниці

«Із жовтня 2021 року організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3,9 млрд грн в державній електронній системі Прозорро.Продажі. Усього за три роки відбулося майже 16,4 тис. торгів», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що від часу запуску земельних аукціонів на Прозорро.Продажі було реалізовано понад 98,9 тис. га земель. З них понад 89,2 тис. га здали в оренду, і за підсумками торгів бюджети різних рівнів щорічно поповнюватимуться на майже 1,1 млрд грн.

Ще майже 9,7 тис. га продано на загальну суму 2,8 млрд грн.

Читайте:"Земельний банк": В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі

«За весь час реформи земельні торги в системі оголосили майже 2 тис. організаторів. За комунальні, державні, приватні (в тому числі арештовані) ділянки вже позмагалися 19 тис. учасників. В середньому на земельних онлайн-аукціонах конкурують майже три учасники на торги, і за підсумками аукціонів вартість оренди чи продажу ділянки в середньому зростає в майже 1,8 раза», — повідомив СЕО компанії «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Де найбільше здали в оренду земельних ділянок

Найбільше ділянок сільськогосподарського призначення за три роки здали в оренду на Одещині, там відбулося майже 1,5 тис. завершених торгів.

На другому та третьому місцях Львівщина та Черкащина — відповідно, 831 та 784 реалізовані сільгоспділянки.

Найвищі ціни на сільгоспземлі зафіксовано у Вінницькій області — в середньому понад 16,3 тис. грн/га.

Найбільше доходу з оренди сільськогосподарських земель отримали на Одещині — 101 млн грн на рік.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у травні 2024 року Фонд державного майна України презентував «Земельний банк». Це новий проєкт Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.