Україна одержала майже 3,9 млрд грн від реалізації землі на онлайн-аукціонах Prozorro.Продажі за три роки. Про це повідомляє АТ «Прозорро.Продажі».
За три роки земельні аукціони Прозорро.Продажі принесли державі майже 3,9 млрд грн
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Поповнення держскарбниці
«Із жовтня 2021 року організатори земельних онлайн-аукціонів залучили майже 3,9 млрд грн в державній електронній системі Прозорро.Продажі. Усього за три роки відбулося майже 16,4 тис. торгів», — ідеться у повідомленні.
Зазначається, що від часу запуску земельних аукціонів на Прозорро.Продажі було реалізовано понад 98,9 тис. га земель. З них понад 89,2 тис. га здали в оренду, і за підсумками торгів бюджети різних рівнів щорічно поповнюватимуться на майже 1,1 млрд грн.
Ще майже 9,7 тис. га продано на загальну суму 2,8 млрд грн.
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«За весь час реформи земельні торги в системі оголосили майже 2 тис. організаторів. За комунальні, державні, приватні (в тому числі арештовані) ділянки вже позмагалися 19 тис. учасників. В середньому на земельних онлайн-аукціонах конкурують майже три учасники на торги, і за підсумками аукціонів вартість оренди чи продажу ділянки в середньому зростає в майже 1,8 раза», — повідомив СЕО компанії «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.
Де найбільше здали в оренду земельних ділянок
Найбільше ділянок сільськогосподарського призначення за три роки здали в оренду на Одещині, там відбулося майже 1,5 тис. завершених торгів.
На другому та третьому місцях Львівщина та Черкащина — відповідно, 831 та 784 реалізовані сільгоспділянки.
Найвищі ціни на сільгоспземлі зафіксовано у Вінницькій області — в середньому понад 16,3 тис. грн/га.
Найбільше доходу з оренди сільськогосподарських земель отримали на Одещині — 101 млн грн на рік.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що у травні 2024 року Фонд державного майна України презентував «Земельний банк». Це новий проєкт Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.
17 вересня 2024 року Фонд держмайна України презентував проєкт «Земельний банк», який трансформує ринок державних сільгоспземель. Також на заході було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка відсьогодні доступна на сайті landbank.spfu.gov.ua.
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