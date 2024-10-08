До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у продажу. Євро впало на 2 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.
8 жовтня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 8 жовтня: євро трохи подешевшало на міжбанку
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Відкриття 8 жовтня
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Закриття 8 жовтня
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Зміни
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41,13/41,16
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41,13/41,15
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0/1
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45,18/45,20
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45,16/45,17
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2/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,16 грн, а продають за 45,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,46, євро — 45,65−45,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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