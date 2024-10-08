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8 жовтня 2024, 19:06

В Україні став доступним Реєстр міжнародних автобусних маршрутів

Відсьогодні на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних з’явився доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування. Про це повідомили у Державній службі з безпеки на транспорті.

Відсьогодні на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних з’явився доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.
Фото: pixabay.com

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Опубліковані дані містять інформацію про всі діючі офіційні маршрути, що мають дозвільні документи передбачені чинним законодавством як України так і країн через/в які відкрито автобусний маршрут.

Оприлюднені дані дозволяють аналізувати інформацію про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку. Це в свою чергу дозволяє прогнозувати популярність існуючих маршрутів та визначати потребу у додаткових.

Реєстр містить інформацію про назву маршруту, графік руху автобусів по ньому, розклад та перелік зупинок, протяжність, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.

Переглянути Реєстр можна за посиланням.

Станом на сьогодні діє 1237 міжнародних автобусних маршрутів. Найпопулярнішим напрямком вважається Кишинів. Дані оновлюються щодня.

«Опубліковані відкриті дані не містять інформації, яка може загрожувати національній безпеці України», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
8 жовтня 2024, 19:29
#
А реєстр внутрішніх досі відсутній.

Замість нього bus.com.ua з інтерфейсом з 90-х та блаблакар з незрозумілими перевізниками і незрозумілой технологією чи то бронювання, чи то купівлі квитків де ще й дуже люблять пастись шахраї.
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