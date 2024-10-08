Литовська компанія виділила 4 мільйони євро на зміцнення енергетики України

Литовська державна група енергетичних компаній Ignitis Grupė надала Україні фінансову допомогу у розмірі 4 млн євро на купівлю обладнання для 120 мегаватів генеруючих потужностей. Про це повідомляє LRT.

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У понеділок компанія підписала угоду з Європейською енергетичною спільнотою «Energy Community» та направить кошти до координованого організацією фонду для відновлення енергетичної інфраструктури України «Ukraine Energy Support Fund».

За даними групи компаній, обладнання, придбане за рахунок коштів фонду, забезпечить електроенергією близько 420 000 українських домогосподарств.

Ignitis Grupė з міркувань конфіденційності не розкриває, які об'єкти та обладнання отримають підтримку.