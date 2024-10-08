Юань показав найгірший день за більш ніж рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2024, 18:25

Юань показав найгірший день за більш ніж рік

Китайський юань показав найгірший день за понад рік після тижневої перерви на ринках Піднебесної, потягнувши за собою решту азіатських валют, пише Bloomberg.

Китайський юань показав найгірший день за понад рік після тижневої перерви на ринках Піднебесної, потягнувши за собою решту азіатських валют, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниПадінняУ вівторок пара USD/CNY впала на 0,9% по відношенню до долара США, показавши наймасштабніше денне падіння з червня 2023 року та підкосивши настрої щодо AUD/USD та USD/KRW.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Падіння

У вівторок пара USD/CNY впала на 0,9% по відношенню до долара США, показавши наймасштабніше денне падіння з червня 2023 року та підкосивши настрої щодо AUD/USD та USD/KRW.

Послаблення юаня почасти було викликане поверненням інвесторів зі святкування «Золотого тижня» у Китаї. За час перерви офшорний юань втратив понад 1% від своєї вартості.

Причини

Повсюдне зниження курсів валют показує, як мінливі очікування щодо двох найбільших економік світу чинять тиск на глобальний валютний ринок. Минулого тижня трейдери знизили свої прогнози щодо зниження відсоткових ставок у США після сильного звіту щодо зайнятості.

А сьогодні брифінг вищого органу економічного планування Китаю підірвав надії на масштабні фіскальні стимули та відбився на цінах цілої низки активів.

«Надії були високі, але результати розчаровують», — сказав Крістофер Вонг, валютний стратег Oversea-Chinese Banking Corp. «Відсутність наступних дій підриває настрої та чутливі до юаня валюти, включаючи австралійський долар, південнокорейську вону та малайзійський рінггіт».

Зниження оптимізму

Падіння курсів валют звело нанівець нещодавній сплеск оптимізму. У вересні, після того, як Пекін оголосив про низку стимулюючих заходів, включаючи зниження відсоткових ставок та підтримку ринку нерухомості, індекс азіатських валют підскочив майже на 5% з мінімуму цього року до найвищого рівня з середини 2023 року.

Але у вівторок, коли материковий Китай повернувся з тижневої перерви, на інвесторів чекало розчарування. На довгоочікуваному прес-брифінгу Національна комісія з розвитку та реформ Китаю заявила, що економічних цілей країни цього року може бути досягнуто, але без нових заходів стимулювання. Це розчарувало інвесторів, які сподівалися, що уряд оголосить про фіскальну підтримку під час прес-брифінгу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами