Юань показав найгірший день за більш ніж рік

Китайський юань показав найгірший день за понад рік після тижневої перерви на ринках Піднебесної, потягнувши за собою решту азіатських валют, пише Bloomberg.

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Падіння

У вівторок пара USD/CNY впала на 0,9% по відношенню до долара США, показавши наймасштабніше денне падіння з червня 2023 року та підкосивши настрої щодо AUD/USD та USD/KRW.

Послаблення юаня почасти було викликане поверненням інвесторів зі святкування «Золотого тижня» у Китаї. За час перерви офшорний юань втратив понад 1% від своєї вартості.

Причини

Повсюдне зниження курсів валют показує, як мінливі очікування щодо двох найбільших економік світу чинять тиск на глобальний валютний ринок. Минулого тижня трейдери знизили свої прогнози щодо зниження відсоткових ставок у США після сильного звіту щодо зайнятості.

А сьогодні брифінг вищого органу економічного планування Китаю підірвав надії на масштабні фіскальні стимули та відбився на цінах цілої низки активів.

«Надії були високі, але результати розчаровують», — сказав Крістофер Вонг, валютний стратег Oversea-Chinese Banking Corp. «Відсутність наступних дій підриває настрої та чутливі до юаня валюти, включаючи австралійський долар, південнокорейську вону та малайзійський рінггіт».

Зниження оптимізму

Падіння курсів валют звело нанівець нещодавній сплеск оптимізму. У вересні, після того, як Пекін оголосив про низку стимулюючих заходів, включаючи зниження відсоткових ставок та підтримку ринку нерухомості, індекс азіатських валют підскочив майже на 5% з мінімуму цього року до найвищого рівня з середини 2023 року.

Але у вівторок, коли материковий Китай повернувся з тижневої перерви, на інвесторів чекало розчарування. На довгоочікуваному прес-брифінгу Національна комісія з розвитку та реформ Китаю заявила, що економічних цілей країни цього року може бути досягнуто, але без нових заходів стимулювання. Це розчарувало інвесторів, які сподівалися, що уряд оголосить про фіскальну підтримку під час прес-брифінгу.