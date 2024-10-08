Суд схвалив план реорганізації збанкрутілої криптобіржі FTX

Збанкрутіла криптобіржа FTX оголосила про те, що отримала схвалення від суду у справі про банкрутство щодо плану реорганізації активів компанії. Згідно з планом, 98% постраждалих користувачів отримають компенсацію в розмірі близько 119% від своїх вкладів.

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Біржа представила узгоджений із кредиторами план у травні 2024 року. Однак, як пізніше заявив один із тих користувачів, чиї активи були заблоковані на платформі, він передбачає погашення претензій у фіаті (долари, евро) за курсом на момент подачі заяви про банкрутство, що загрожує втратами.

У пресрелізі керівництво майданчика ніяк не прокоментувало це. Водночас у заяві наголошується, що «за умови дотримання всіх вимог» виплати почнуться за 60 днів після набуття планом чинності.

Компанія прогнозує, що загальна сума компенсацій становитиме від $14,7 млрд до $16,5 млрд, включно з активами під контролем Мін'юсту США. Раніше з’явилася інформація, що $230 млн цих коштів надійдуть привілейованим інвесторам.