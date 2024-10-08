У вересні український автопарк поповнили 4289 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%. Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 18% торік, повідомляє Укравтопром.
8 жовтня 2024, 11:53
Попит на електромобілі незначно впав: що обирали українці у вересні
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Топ-5 електромобілів вересня
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4157 шт. (нових — 870 шт., уживаних — 3287 шт.). Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.
Топ-5 нових електромобілів:
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Zeekr 001 — 109 од.;
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VW iD.4 — 103 од.;
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Honda M-NV — 102 од.;
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BYD Song Plus — 91 од.;
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Nissa Ariya — 74 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
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Nissan Leaf — 440 од.;
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Tesla Model 3 — 325 од.;
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Tesla Model Y — 310 од.;
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VW e-Golf — 196 од.;
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Hyundai Kona — 179 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
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Джерело: Мінфін
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