Попит на електромобілі незначно впав: що обирали українці у вересні

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Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4157 шт. (нових — 870 шт., уживаних — 3287 шт.). Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.