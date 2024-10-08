Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 662 970 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 жовтня 2024, 8:13
Втрати ворога за 7 жовтня: 1 340 російських окупантів, 7 танків та 43 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 662970 (+1340) осіб,
- танків — 8940 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 17740 (+30) од,
- артилерійських систем — 19203 (+47) од,
- РСЗВ — 1223 (+0) од,
- засоби ППО — 973 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16686 (+43),
- крилаті ракети — 2618 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26185 (+83) од,
- спеціальна техніка — 3373 (+9)
Джерело: Мінфін
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