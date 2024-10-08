Акції саудівського виробника парфумерії Al Majed for Oud зросли на 30% після IPO

Акції Al Majed for Oud, виробника парфумерії із Саудівської Аравії, зросли на 30% у ході дебютних торгів в Ер-Ріяді, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.

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Деталі

Акції під час торгів 7 жовтня подорожчали до 122,2 ріялу ($32,53), тоді як ціна IPO Al Majed for Oud склала 94 ріяла ($25). У ході первинного розміщення Al Majed for Oud залучила $188 млн, запропонувавши інвесторам 7,5 млн акцій — 30%. При цьому попит інвесторів на участь в IPO перевищив пропозицію у 156,5 разів, зазначає Bloomberg.

Мережа магазинів Al Majed for Oud налічує близько 300 точок у Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки.

Компанія спеціалізується на створенні та продажу традиційного східного парфуму на основі уда. Його одержують із смоли дерева аквіларію, яке росте в Південно-Східній Азії. Цю смолу здатні виробляти лише деякі дерева, заражені грибком Phaeoacremonium parasiticum. Через це уд вважається одним із найрідкісніших природних ресурсів у світі.

Попит інвесторів на фондовому ринку Близького Сходу залишається високим, пише Bloomberg.

За останні місяці на цьому ринку про розміщення оголосили низка компаній. В Омані державна енергокомпанія OQ SAOC вирішила вивести на біржу свій підрозділ із розвідки та видобутку ресурсів та залучити близько $2 млрд.

У Саудівській Аравії виробник борошна Arabian Mills for Food Products залучив у ході IPO близько $271 млн. У Дубаї сервіс доставки їжі Delivery Hero планує розмістити акції свого близькосхідного підрозділу Talabat у четвертому кварталі.