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7 жовтня 2024, 19:38

НБУ покарав три банки на 26 млн грн за порушення правил фінмоніторингу

Національний банк покарав три банки на загальну суму у понад 26 млн грн за недотримання законодавства про фінмоніторинг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк покарав три банки на загальну суму у понад 26 млн грн за недотримання законодавства про фінмоніторинг.

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«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вересні 2024 року застосував до трьох банків заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

  • АТ «Український банк реконструкції та розвитку» — понад 14 млн грн.
  • АТ «БАНК ¾» — понад 10 млн грн.
  • АТ «КОМІНБАНК» — 2 мільйона гривень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 жовтня 2024, 20:06
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НБУ может наказывать только те банки о которых вообще никто не знает, а следует из этого это просто фикция:) Знаем подавали запросы, НБУ это пустышка которая не имеет власти над банками.
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Три літри
Три літри
7 жовтня 2024, 20:32
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Знов Валерчік розважає народ своїми експертними оцінками

А так то народ розуміє що відомі банки, такі от як Універсалбанк продуктом якого є всім відомий Монобанк, тому і не мають штрафів що прислуховуются до прохань і вимог НБУ.
А дрібні банки типу ¾ все ще сподіваются якось пропетляти порушуючи процедури чи роблячи реверанси на користь окремих заможних клієнтів. І отримуют штраф.
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