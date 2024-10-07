НБУ покарав три банки на 26 млн грн за порушення правил фінмоніторингу

Національний банк покарав три банки на загальну суму у понад 26 млн грн за недотримання законодавства про фінмоніторинг. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вересні 2024 року застосував до трьох банків заходи впливу», — йдеться у повідомленні.