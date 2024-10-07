Марк Цукерберг піднявся на другу позицію в рейтингу мільярдерів

Марк Цукерберг випередив Джеффа Безоса і Бернара Арно й піднявся на другу позицію в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaire Index з особистим статками у $211 млрд. Про це пише CNN.

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З початку 2024 року статки Цукерберга зросли на $78,1 млрд, за останні 12 місяців — на $82,6 млрд.

Це відбулося завдяки акціям Meta, які подорожчали на 72% з початку року до рекордних $595.

Meta керує популярними соціальними мережами Facebook, Instagram і Threads, а також застосунком для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.

Найбагатшою людиною за цим рейтингом є Ілон Маск. Його статки оцінюються у $263 млрд.

Джерело: Bloomberg Billionaire Index