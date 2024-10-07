До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.
7 жовтня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 7 жовтня: євро трохи зросло на міжбанку
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Відкриття 7 жовтня
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Закриття 7 жовтня
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Зміни
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41,14/41,16
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41,13/41,16
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1/0
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45,15/45,15
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45,16/45,18
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1/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,25 грн, а продають за 45,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,49, євро — 45,65−45,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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