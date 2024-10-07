Apple відмовилася від ідеї розробити розумне кільце, яке б стежило за показниками здоров’я свого носія. Про це пише Android Headlines, передає mezha.media.

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Чутки про можливу появу смарткільця Apple з’явилися на початку 2024 року, щойно Samsung підтвердила, що працює над власною розробкою в цій ніші. Були припущення, що пристрій дозволить користувачам так чи інакше керувати іншими пристроями бренду. Компанія навіть запатентувала цю ідею.

Але Apple прийшла до висновку, що розумні персні могли б робити майже все те саме, що і смартгодинники, але при цьому б виявились дешевшими у продажу. Натомість компанія вирішила зосередити свої зусилля на годинниках.

Крім того, сегмент розумних кілець все ще залишається нішевим, тож Apple не впевнена, що попит на них буде достатнім, щоб у ньому варто було брати участь.