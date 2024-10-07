Фінансові активи домогосподарств світу у 2023 році зросли на 7,6%

Фінансові активи домогосподарств світу у 2023 році збільшилися на 7,6% на тлі стійкої економіки та ринків, що бурхливо ростуть, більш ніж компенсувавши падіння в попередній рік (на 3,5%), йдеться в щорічному звіті Global Wealth Report страхової компанії Allianz SE.

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Фінансові активи домогосподарств

Таким чином, на кінець 2023 активи становили 239 трлн євро. Обсяг чистих активів (за вирахуванням боргів) дорівнював 182 трлн євро, що майже на 15 трлн євро вище за показник за 2022 рік.

У цьому темпи підвищення трьох основних класів активів були нерівномірними. Вкладення у цінні папери зросли на 11%, страхові та пенсійні накопичення — на 6,2%. Вони збільшилися завдяки буму на фондовому ринку та вищим ставкам.

Зростання банківських депозитів сповільнилося до 4,6% на тлі нормалізації ситуації після кількох років швидкого підйому, пов'язаного з пандемією COVID-19. Це одні із найнижчих темпів підвищення за останні 20 років, наголошується у звіті.

Загалом банки по всьому світу отримали лише 19 млрд євро, що майже вдвічі нижче за приплив коштів у 2022 році.

«Основний винуватець — домогосподарства США, які ліквідували депозити на суму 650 млрд євро», — пишуть аналітики.

Де скоротилися

Фінансові активи домогосподарств у 2023 році скоротилися лише у двох країнах — у Новій Зеландії та на Тайвані.

Темпи зростання в Азії та Північній Америці були однаковими — 8%, при цьому добробут американців збільшився на 8,6%, а китайців — на 8,2%. Активи жителів держав Західної Європи зросли на 5%, у тому числі у Великій Британії було відзначено зростання всього на 1,5%.