Ціна Brent впала після тижневого зростання

Ціни на нафту впали у понеділок після того, як минулого тижня було опубліковано найрізкіше тижневе зростання за рік, оскільки занепокоєння надмірною пропозицією на тлі зниження попиту протистояли занепокоєнням щодо масштабної війни на Близькому Сході, яка порушує експорт у ключовому регіоні видобутку. Про це повідомляє Reuters, передає Enkorr.

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Ф'ючерси на нафту Brent упали на 31 цент, або 0,4%, до $77,74 за барель на 04:35 GMT. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate в США впали на 20 центів, або 0,27%, до $74,18 за барель.

Минулого тижня Brent здорожчала більш ніж на 8%. Це найбільше тижневе зростання з січня 2023 року. Тоді як контракт на WTI зріс за цей період на 9,1%, що найбільше з березня 2023 року, через очікування, що Ізраїль може завдати удару по іранській нафтовій інфраструктурі у відповідь на іранську ракетний удар по Ізраїлю 1 жовтня.

Однак оскільки реакція Ізраїлю все ще готується, окремі інвестори, ймовірно, продавали ф’ючерси, щоб зафіксувати свої прибутки від зростання минулого тижня.