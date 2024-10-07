Канадський підрозділ американської компанії Chevron Corp. домовилося про продаж 20% проєкту з розробки нафтоносних пісків Athabasca та 70% сланцевого проєкту Duvernay за $6,5 млрд компанії Canadian Natural Resources, йдеться у пресрелізі підрозділу.
7 жовтня 2024, 15:26
Канадська «дочка» Chevron продасть активи на $6,5 млрд
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Що відомо
Обидва проєкти знаходяться в провінції Альберта, при цьому в рамках другого Chevron Canada виступає оператором.
Угода буде повністю оплачена грошима. Її закриття очікується у четвертому кварталі 2024 року.
Chevron раніше повідомляла про намір до 2028 року продати активи на $10−15 млрд.
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Джерело: Мінфін
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