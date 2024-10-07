Програма «Бонус до депозиту» роздає смачні призи — як отримати

Доєднатися до акції «Бонус до депозиту» тепер не лише вигідно, але й смачно. З 7 жовтня стартує розіграш «Смачненьке до депозиту», учасники якого зможуть виграти подарункові карти для відвідування мережі ресторанів «Євразія».

Деталі розіграшу

Він триватиме до 1 грудня 2024 року. Участь зможуть взяти повнолітні особи, які підписані на чат-бот в Telegram та/або в Viber.

Чат-бот від Мінфін — це зручний та корисний інструмент для тих, хто хоче дізнатися більше про інвестиції, фінансові лайфхаки, найвигідніші доступні вклади від банків, а також про останні новини програми «Бонус до депозиту». Вся необхідна інформація зібрана в одному місці. Окрім цього, для підписників підготували додаткові подарунки.

Переможців акції будуть визначати у чотири етапи за допомогою сервісу https://www.random.org/. Перші п’ять подарунків переможці отримають вже 20 жовтня, далі — 3 листопада, 11 листопада та 1 грудня. Результати визначення переможців опублікують у чат-ботах протягом п’яти днів після закінчення кожного етапу.

Таким чином переможці отримають 20 сертифікатів номіналом по 500 грн. Їх можна буде використати для оплати страв та напоїв в мережі ресторанів «Євразія» до 31 грудня 2024 року. Інвестиції тепер це не лише вигідно, а ще й смачно! Тому поспішіть долучитися до акції.

«Бонус до депозиту» — що це за програма і кому доступна

Програма дозволяє вкладникам отримати додатковий відсоток до депозиту на додачу до ставки. Додаткові відсотки виплачує сайт «Мінфін», одноразово за кожен укладений договір.

Долучитися до акції досить нескладно. Для цього достатньо розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту», відкрити депозит в обраному банку-учаснику, заповнити підтвердження вкладу в період дії заявки та отримати бонус від «Мінфін» протягом 32 днів.

Спробуйте перевірити вигоди програми «Бонус до депозиту» на власному досвіді та долучайтеся до розіграшу додаткових призів вже сьогодні!