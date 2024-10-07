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7 жовтня 2024, 13:37

Євро залишається поблизу мінімумів після слабких даних із Німеччини

Євро намагається визначитися з вектором руху в понеділок, утримуючись неподалік мінімумів середини серпня, досягнутих минулого тижня в районі 1.0950. Станом на 10:00 пара EUR/USD торгувалася під позначкою 1.0970, зі зниженням на 0,07%. Про це пише investing.com

Євро намагається визначитися з вектором руху в понеділок, утримуючись неподалік мінімумів середини серпня, досягнутих минулого тижня в районі 1.0950.

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Причини

Спробам відновлення європейської валюти заважає міцний долар, який різко зріс минулого тижня, а у п'ятницю отримав додатковий імпульс від сильних даних щодо ринку праці США. На цьому тлі очікування ще одного агресивного зниження ставки ФРС згасли, і тепер ринки з 90% ймовірністю прогнозують пом'якшення політики на скромні 25 базисних пунктів у листопаді.

Ще одним ведмежим фактором для євро є свіжа статистика з Німеччини, яка вказує на подальше погіршення стану найбільшої економіки єврозони. Така тенденція посилює можливість зниження ставки ЄЦБ на найближчому засіданні.

Спад у Німеччині

Обсяг нових виробничих замовлень у Німеччині з поправкою на інфляцію та сезонні коливання скоротився на 5,8% у серпні порівняно з попереднім місяцем, йдеться у звіті агентства Destatis.

Закордонні замовлення впали на 3,4% порівняно з липнем, а внутрішні на 10,9%. Нові замовлення з єврозони впали на 10,5%, тоді як нові замовлення з інших країн знизилися на 2,2% у місячному обчисленні. Нові замовлення на проміжні товари скоротилися на 2,2%, замовлення на капітальні товари впали на 8,6%, а замовлення споживчих товарів знизилися на 0,9%.

У річному обчисленні обсяг нових виробничих замовлень знизився у серпні на 3,9%.

Тим часом, за даними опитування Ifo, опублікованими у понеділок, діловий клімат у секторі роздрібної торгівлі Німеччини у вересні погіршився.

Джерело: Мінфін
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