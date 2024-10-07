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7 жовтня 2024, 12:23

Акції найбільшого китайського виробника чипів зросли через стимулювання ринку

Акції найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 28% на тлі сподівань з нових заходів політичної та фінансової підтримки для індустрії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Акції найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 28% на тлі сподівань з нових заходів політичної та фінансової підтримки для індустрії.

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Динамінка китайський акцій

Акції SMIC, яку в США занесли у чорний список через звинувачення у підтримці китайської армії, піднялися на 28% у понеділок, досягнувши свого найвищого рівня за останні чотири роки. Це збільшило її вартість з четверга на 65%, або приблизно на $10,7 мільярда.

Менші конкуренти, такі як Hua Hong Semiconductor Ltd. та Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., разом збільшили свою капіталізацію більш ніж на $2 мільярди за цей період.

Зростання в секторі відображає загальне пожвавлення ринку з кінця вересня, коли обіцянки політичної підтримки відновили довіру до другої за величиною економіки світу.

Ситмулювання ринків

Багато інвесторів очікують, що Пекін — намагаючись стимулювати нерухомість та фінансовий сектор — також допоможе виробникам чипів. Чипи, які є основою технологій від штучного інтелекту до електромобілів, є ключовими у довгостроковому конфлікті з США за геополітичне лідерство.

Інвестори стежать за можливими додатковими політичними заходами після того, як китайські лідери сигналізували про намір зупинити сповільнення економічного зростання країни.

Перед тижневими святами уряд запровадив стимулюючі заходи, від зниження відсоткових ставок до обіцянки вкласти до $340 мільярдів у підтримку фондового ринку. Очікується, що у вівторок провідний економічний планувальник Китаю представить новий пакет політик для стимулювання зростання економіки.

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Джерело: Мінфін
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