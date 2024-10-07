росія атакувала енергообʼєкти у п'яти областях України

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Атака на енергооб'єкти

«У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 1568 абонентів», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості, також знижували напругу енергетичні об'єкти. Наразі живлення відновлено.

Крім того, у Дніпропетровській та Запорізькій областях з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Наразі живлення відновлено за резервною схемою.

Також, у Черкаській області внаслідок грози знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, живлення відновлено за резервною схемою.