Курс валют на 7 жовтня: євро зросло на готівковому ринку

У понеділок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Євро додало 23 копійки у купівлі та 14 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 45,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 45,67−45,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,14−41,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,15−45,15 грн/євро.

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