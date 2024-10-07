Валютні резерви Китаю у вересні зросли до максимуму за 8,5 років

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у вересні збільшилися на 0,9% — до $3 трлн 316,4 млрд порівняно з $3 трлн 288,2 млрд місяцем раніше, повідомило Державне управління валютного контролю (SAFE) країни.

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Вони знаходяться на максимальному рівні за 8,5 років (з грудня 2015 року), повідомляє Trading Economics. Опитані цим виданням аналітики в середньому прогнозували їхнє підвищення до $3,3 трлн.

Курс юаня у вересні зріс приблизно на 1,1% щодо американської нацвалюти. Тим часом долар США подешевшав на 1% до кошика основних світових валют.

Резерви золота в КНР на кінець минулого місяця становили 72,8 млн унцій, повідомило також SAFE. Обсяг запасів дорогоцінного металу залишається на цьому рівні з квітня.

При цьому у вартісному вираженні резерви золота збільшилися до $191,47 млрд з $182,98 млрд наприкінці серпня коштом підвищення цін на дорогоцінний метал до рекордного рівня.

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