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7 жовтня 2024, 9:41

Forbes з'ясував, хто з лідерів держав має найбільшу зарплату

Найбільш високооплачуваним світовим лідером є прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна заробітна плата сягає 1,69 мільйона доларів. Про це пише Громадське з посиланням на Forbes.

Найбільш високооплачуваним світовим лідером є прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.
Фото: Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг

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Така зарплата є майже вдвічі більшою за оплату праці президентки Швейцарії Віоли Амгерд, яка заробляє 570 тисяч доларів на рік та посідає другу сходинку рейтингу.

Третє місце посів прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе — йому платять 413,3 тисячі доларів за рік.

Президент США Джо Байден посів четверту сходинку в цьому рейтингу. За рік його заробітна плата становить 400 тисяч доларів. Першу десятку в цьому рейтингу закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц — йому платять 293,7 тисячі доларів на рік.

Якщо ж прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тисячу доларів, що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення. Лідери Танзанії та Південноафриканської республіки мають зарплати, що становлять 1000% від тамтешніх ВВП.

А ось мільйонна річна зарплата прем'єр-міністра Сінгапуру становить трохи більш як 1,1% від ВВП на душу населення країни.

Найменше у світі заробляє лідер Шрі-Ланки — 3,9 тисячі доларів на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+11
Я_ __
Я_ __
7 жовтня 2024, 10:05
#
Фігня, в нас стільки бабла депутати можуть собі в карман покласти за один-два тендери.

А потім будуть клянчити донати, казати що в бюджеті не вистачає коштів і треба піднімати податки :)
+
+11
RobinG
RobinG
7 жовтня 2024, 10:34
#
Нищиброды, в Украине работники ТЦК, МСЕК, чиновники высоких рангов получают значительно больше.
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