Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 661 630 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 жовтня 2024, 8:15
Втрати ворога за 6 жовтня: 1 160 російських окупантів, 14 танків та 65 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 661630 (+1160) осіб,
- танків — 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 17710 (+31) од,
- артилерійських систем — 19156 (+64) од,
- РСЗВ — 1223 (+7) од,
- засоби ППО — 972 (+2) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16643 (+65),
- крилаті ракети — 2615 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 3364 (+1)
Джерело: Мінфін
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