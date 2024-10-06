Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 660 470 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 жовтня 2024, 8:09
Втрати ворога за 5 жовтня: 1 250 російських окупантів, 3 танки та 49 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 660470 (+1250) осіб,
- танків — 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 17679 (+21) од,
- артилерійських систем — 19092 (+55) од,
- РСЗВ — 1216 (+0) од,
- засоби ППО — 970 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49),
- крилаті ракети — 2613 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од,
- спеціальна техніка — 3363 (+19)
Джерело: Мінфін
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