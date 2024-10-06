З 1 жовтня сплачувати комунальні платежі дешевше у неділю — Укрпошта

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Деталі

Відтепер кожної неділі клієнти зможуть сплачувати за послуги електро- та газопостачання за новим зниженим тарифом на приймання платежів — лише 10 грн (без ПДВ), незалежно від суми платежу.

Акція діє у близько 1300 автоматизованих міських відділеннях Укрпошти по всій Україні, за винятком Запоріжжя та інших міст Запорізької області. Клієнтам важливо звернути увагу на графік роботи відділень, оскільки акція доступна виключно у неділю.

Що стосується м. Запоріжжя та міст Запорізької області, там продовжує діяти окрема акція з приймання платежів від фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на користь юридичних осіб.

У цих регіонах встановлений індивідуальний тариф у розмірі 7 грн (без ПДВ) за приймання таких платежів.