Ціна на Brent показала рекордне за два роки зростання через конфлікт на Близькому Сході

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Як пояснює видання, ескалація на Близькому Сході викликає побоювання з приводу перебоїв із постачаннями в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти. Іран експортує 1,7 млн. барелів нафти на день, в основному з терміналу на острові Харк.

Аналітики та трейдери побоюються, що Ізраїль може завдати удару по острову, а Іран та «проксі» можуть відповісти ударом по об'єктах енергетичної галузі в регіоні.

Наразі нафта Brent торгується на рівні $78,14 за барель. На початку місяця ціни на Brent падали нижче за $70 за барель, що стало мінімумом з кінця 2021 року.

Вартість російської Urals опускалася нижче за $65 за барель, оновивши мінімум з початку лютого. 3 жовтня ціна нафти зросла на 5% після слів Джо Байдена, що США обговорюють з Ізраїлем можливість удару по нафтових об'єктах Ірану.