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6 жовтня 2024, 11:33

Ціна на Brent показала рекордне за два роки зростання через конфлікт на Близькому Сході

Ціни на нафту показали найбільше тижневе зростання з жовтня 2022 року на тлі близькосхідного конфлікту, повідомляє Financial Times. Вартість еталонного сорту нафти Brent 4 жовтня торгувалася понад $78 за барель. Це на 9% більше, ніж тижнем раніше.

Ціни на нафту показали найбільше тижневе зростання з жовтня 2022 року на тлі близькосхідного конфлікту, повідомляє Financial Times.
Фото: depositphotos

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Як пояснює видання, ескалація на Близькому Сході викликає побоювання з приводу перебоїв із постачаннями в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти. Іран експортує 1,7 млн. барелів нафти на день, в основному з терміналу на острові Харк.

Аналітики та трейдери побоюються, що Ізраїль може завдати удару по острову, а Іран та «проксі» можуть відповісти ударом по об'єктах енергетичної галузі в регіоні.

Наразі нафта Brent торгується на рівні $78,14 за барель. На початку місяця ціни на Brent падали нижче за $70 за барель, що стало мінімумом з кінця 2021 року.

Вартість російської Urals опускалася нижче за $65 за барель, оновивши мінімум з початку лютого. 3 жовтня ціна нафти зросла на 5% після слів Джо Байдена, що США обговорюють з Ізраїлем можливість удару по нафтових об'єктах Ірану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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