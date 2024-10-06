Bank of Cyprus закрив близько 20 тисяч рахунків росіян

Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив приблизно 20 тисяч рахунків, що належали близько 7 тисяч клієнтам з російським громадянством, після вторгнення росії в Україну. Про це йдеться у відповіді представника банку Карена Ле Канну на запит Frank Media.

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Що відомо

За його словами, Bank of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля банку ще у 2014 році після введення антиросійських санкцій, що послідували у відповідь на анексію Криму.

«На момент початку санації клієнтського портфеля банку у 2014 році на росіян припадало 4% клієнтського портфеля. Сьогодні ця частка становить лише 0,4%», — передав він.

Рахунки, що залишилися в банку, за даними Ле Канну, в основному належать російським громадянам пенсійного віку.

За словами представника Bank of Cyprus, при ухваленні рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався «міжнародними стандартами комплаєнсу» та власною політикою з управління ризиками.

«Наша позиція щодо ризиків визначається не національністю клієнта, а характеристиками ризиків, які він представляє, і ці характеристики змінюються згодом, — йдеться у його відповіді, отриманій електронною поштою. — Загалом, банк дотримується обережного підходу, щоб завчасно захистити свою репутацію та інтереси клієнтів та акціонерів».