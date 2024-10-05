Марк Цукерберг обійшов Безоса та Арно у списку найбагатших людей світу

Марк Цукерберг, засновник і глава Meta, обійшов Джеффа Безоса і Бернара Арно у списку найбагатших людей світу і зайняв у ньому другий рядок із показником $206,2 млрд. Лідер рейтингу, голова Tesla Ілон Маск, випереджає Цукерберга приблизно на $50 млрд, за даними Bloomberg.

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Цукербергу належить 13% акцій Meta. З початку року капіталізація компанії зросла на 68%, а бізнесмен став багатшим на $78 млрд. Це рекордний приріст серед 500 найзаможніших людей світу. У четвер котирування Meta оновили історичний максимум.

Тим часом ціна паперів Amazon.com Inc., компанії Безоса, за останні п'ять сесій знизилася на 3,2%, а його статки знизилися до $205,1 млрд.

Ринкова вартість LVMH, якою керує Бернар Арно, за останній тиждень опустилася на 6% за акціями інших виробників товарів класу «люкс».