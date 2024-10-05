Австрійська страхова група Uniqa завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Raiffeisen Life російській страховій компанії Renaissance Life та повністю залишила ринок рф. Про це повідомила страхова компанія, передає Укрінформ.
5 жовтня 2024, 15:04
Австрійська страхова група Uniqa завершила продаж бізнесу в росії
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«Завершення цієї угоди означає наш остаточний вихід з російського ринку», — заявив член правління Uniqa, відповідальний за міжнародний бізнес, Вольфганг Кіндль.
Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати суму угоди.
Uniqa володіла 75% у Raiffeisen Life, тоді як решта 25% належали російській дочці Raiffeisen Bank International (RBI).
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Джерело: Мінфін
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