Україна залучить додатково майже 62 млн євро від ЄІБ

Уряд під час засідання 4 жовтня затвердив два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Куди направлять кошти

«Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проєкти в наших громадах», — зазначив очільник Уряду.

Нагадаємо

Цього тижня Україна отримала також додатковий пакет підтримки від Швейцарії в розмірі 1,7 млрд доларів на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.

А також від Німеччини додаткові 70 млн євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.