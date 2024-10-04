До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 30 копійок у купівлі та у продажу.
4 жовтня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 4 жовтня: євро на міжбанку просіло на 30 копійок
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Відкриття 4 жовтня
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Закриття 4 жовтня
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Зміни
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41,18/41,20
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41,14/41,16
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4/4
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45,44/45,45
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45,14/45,15
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30/30
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,52 грн. Євро купують за 45,45 грн, а продають за 45,99 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 45,62−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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