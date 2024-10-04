Режисер «Володаря перснів» інвестував $10 млн у стартап, який працює над відродженням вимерлих тварин

Режисер «Володаря перснів» Пітер Джексон інвестував $10 млн у стартап Colossal Biosciences, який працює над відродженням вимерлих тварин, таких як мамонти, тасманійський тигр, додо. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про стартап

Colossal Biosciences вже зібрав $235 мільйонів. У 2023 році компанія заявила, що планує відродити мамонта до 2028 року у їх природному середовищі — в Арктиці.

Також науковці працюють над відродженням тасманійського тигра, щоб повернути його на рідний острів.

CEO компанії Бен Ламм сказав, що не планували залучити стільки коштів. За його словами, інвестори самостійно несуть їх, оскільки вони у захваті від самої ідеї проєкту.

Що сказав Джексон

Пітер Джексон, відомий створенням трилогій «Володар перснів» та «Хоббіт», підтримує біотехнологічну компанію, оскільки він прагне запобігти вимиранню видів у своїй рідній Новій Зеландії.