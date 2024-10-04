PayPal провела першу B2B-транзакцію в PYUSD, дохід TRON досяг історичного максимуму: що нового на ринку

Дохід TRON у третьому кварталі досяг історичного максимуму в $577 мільйонів

Дохід мережі TRON у третьому кварталі 2024 року оновив історичний максимум, досягнувши позначки в $577,2 млн. Дохід мережі за останній місяць складає майже $198 млн, а за рік — понад $1,66 млрд.

Засновник проєкту Джастін Сан зазначив, що дохід у третьому кварталі на 43% більший, ніж у другому кварталі. Крім того, він спрогнозував що у наступні 90 днів виторг зростатиме.

Зазначимо, $429,5 млн (74%) виторг блокчейн отримав від стейкінгу, ще $147,6 млн (26%) від спалювання (burning).

У Cointelegraph пояснили рекордні показники зростаючою активністю стейблкоїнів у мережі, а також виходом на ринок мемкоїнов.

У серпні 2024 року в TRON запустили платформу для створення мемкоїнів під назвою SunPump. З моменту запуску сервісу на ньому запустили 89 449 токенів, а дохід сумарний склав $5,1 млн, згідно з Dune Analytics.

Іспанський банк BBVA планує запустити стейблкоїн спільно з Visa у 2025 році

Іспанський банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) планує створити власний стейблкоїн у партнерстві з компанією Visa у 2025 році. Про це повідомляє Fortune з посиланням на главу відділу цифрових активів і блокчейну BBVA Франциска Марото.

У заяві сказано, що у BBVA ще не вирішили, чи буде «стабільна монета» забезпечена депозитами, фондами грошового ринку або фіатними валютами, такими як євро або долар США.

«Я сподіваюся, що останній проєкт дасть змогу банку отримати вигоду зі зростаючої тенденції токенізації таких активів, як нерухомість і приватні кредитні фонди. Ми зрозуміли, що блокчейн може змінити спосіб обміну цінностями в цифровому вигляді і, отже, вплинути на роботу фінансової системи», — заявив Марото.

За його словами, BBVA захотіла співпрацювати з Visa, а не обирати будь-який з наявних стейблкоїнів через відомий бренд Visa і відповідність нормативним вимогам. Марото зазначив, що банк, найімовірніше, створить стейблкоїн з прив’язкою до євро і його можна буде використовувати для розрахунків на біржах, які пропонують токенізовані активи.

Відомо, що тестування активу планують провести вже у 2025 році. У повідомленні також зазначається, що наразі BBVA пропонує послуги зі зберігання і торгівлі біткоїна, Ethereum і USDC у Швейцарії для приватних банківських та інституційних клієнтів.

PayPal провела першу B2B-транзакцію в PYUSD

PayPal успішно провела першу B2B-транзакцію в стейблкоїнах PYUSD, використовуючи платформу Coinbase Prime. Компанія оплатила рахунок аудиторської фірми Ernst & Young.

Транзакція проводилася за допомогою інфраструктури Software-as-a-Solution SAP Digital Currency Hub. Сума платежу, а також його цільове призначення не розкриваються.

«Дедалі більше компаній зі списку Fortune 500 звертаються до Coinbase з проханням вивчити криптовалютні платежі… Стейблкоїни миттєво розраховуються, не мають кордонів і можуть пропонувати винагороди власникам, покращуючи робочі процеси як для компаній, так і для їхніх постачальників. Coinbase пишається тим, що надає технологію, яка робить ці транзакції можливими, і тим, що їй довіряють такі бренди, як PayPal, Google Cloud, EY і багато інших», — заявив директор з інституційних продажів у Coinbase Стівен Капоцца.

Старший віцепрезидент PayPal з блокчейну Хосе Фернандес да Понте зазначив, що B2B-транзакції можуть бути дорогими і затягнутими. Використання стейблкоїнів дає змогу вирішити цю проблему. Про це повідомляє Bloomberg.

Bybit додала в лістинг безстрокові контракти на базі фондових індексів

Криптовалютна біржа Bybit розширила список доступних інструментів безстроковими контрактами на базі популярних фондових індексів з розрахунками в USDT.

Серед них:

China A50 Index Cash CFD (USD);

Dow Jones Index Cash CFD (USD);

NAS100 Cash;

Nikkei Index Cash CFD (JPY);

Hang Seng Index Cash CFD (HKD).

Леверидж варіюється від 20x до 500x.

Представники платформи пояснили ініціативу «розширенням торгових можливостей» клієнтів, які застосовують MetaTrader 5.