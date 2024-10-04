Курс валют на 4 жовтня: євро в банках подешевшало на 10 копійок, долар — на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,45 грн, а продають за 46,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,80−45,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,4200−45,5600 грн/євро.

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