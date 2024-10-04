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4 жовтня 2024, 9:29

Ввезення вживаних авто в Україну у вересні впало на 34%

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

На другому місті дизельні авто — 25%.

На третьому електромобілі — 19%.

Далі йдуть гібриди та авто з ГБО — по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Найпопулярніші моделі вересня

  • Volkswagen Golf — 1018 од.;
  • Renault Megane — 793 од.;
  • Skoda Octavia — 685 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 483 од.;
  • Volkswagen Passat — 477 од.;
  • Nissan Leaf — 440 од.;
  • Audi Q5 — 426 од.;
  • Audi A4 — 333 од.;
  • Tesla Model 3 — 325 од.;
  • Nissan Rogue — 322 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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