Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%. Про це повідомляє Укравтопром.
4 жовтня 2024, 9:29
Ввезення вживаних авто в Україну у вересні впало на 34%
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Зазначається, що в цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
На другому місті дизельні авто — 25%.
На третьому електромобілі — 19%.
Далі йдуть гібриди та авто з ГБО — по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші моделі вересня
- Volkswagen Golf — 1018 од.;
- Renault Megane — 793 од.;
- Skoda Octavia — 685 од.;
- Volkswagen Tiguan — 483 од.;
- Volkswagen Passat — 477 од.;
- Nissan Leaf — 440 од.;
- Audi Q5 — 426 од.;
- Audi A4 — 333 од.;
- Tesla Model 3 — 325 од.;
- Nissan Rogue — 322 од.
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Джерело: Мінфін
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