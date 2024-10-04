Vodafone Україна не змогла домовитися про реструктуризацію боргу на $400 мільйонів

Український оператор мобільного зв'язку «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU) провів переговори із власниками його єврооблігацій на $400 млн про можливість їхньої реструктуризації, проте після відмови власників приблизно 31% паперів від запропонованих умов вирішив відмовитися від подальших переговорів. Про це компанія повідомила на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

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«VFU оголошує, що за відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій. Натомість VFU зосередиться на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року», — йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, переговори про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня цього року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні, які нині не дозволяють VFU здійснювати транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

Що пропонували власникам євробондів

Зазначається, що власникам єврооблігацій запропонували такі ключові умови:

продовження дати погашення облігацій на три роки,

збільшення відсоткової ставки до 7,7%,

виплата комісії за згоду у розмірі 1,5%,

застава коштів VFU, що перебувають в Україні, з метою погашення облігацій,

включення нового положення про обов'язкове дострокове погашення у разі ослаблення чинних заходів контролю за рухом капіталу.

«Однак після переговорів пропозицію про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію», — констатується у повідомленні.

VFU наголошує, що, незважаючи на неможливість здійснювати транскордонні платежі за межі України для полегшення погашення євробондів, наразі фінансове становище компанії залишається стійким, і вона має достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань щодо платежів в Україні мірою настання терміну їх виконання в найближчому майбутньому.

Нагадаємо

14 лютого цього року уряд України звернувся до Національного банку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій та із західними кредиторами.

До списку увійшли «ВФ Україна», компанії з трубно-колісного холдингу «Інтерпайп», найбільшого гірничо-металургійного холдингу «Метінвест», агрохолдингу «Кернел» та трьох холдингів «ДТЕК»: «ДТЕК Енерго», «ДТЕК ВДЕ» та «ДТЕК» «Нафтогаз».

Проте Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні та липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їхнє погашення залишається проблемою.

У серпні VFU виплатив черговий процентний дохід за єврооблігаціями на суму $12,4 млн.

«Платіж було здійснено з оншорного (українського, — ред.) банківського рахунку компанії, що стало можливим після останньої лібералізації валютного контролю, що дозволяє транскордонні платежі для обслуговування боргу», — йшлося у повідомленні на сайті компанії.

Vodafone Україна

ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна») у першому півріччі 2024 року зменшило чистий прибуток на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 1,954 млрд грн. Його виторг збільшився на 13% — до 11,707 млрд грн. Компанія обслуговувала 15,9 млн абонентів на 30 червня 2024 року.

З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding — диверсифікованої групи компаній, що працюють в енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній галузях.