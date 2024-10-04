Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 657 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 жовтня 2024, 8:33
Втрати ворога за 3 жовтня: 1 230 російських окупантів, 15 танків та 101 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 657940 (+1230) осіб,
- танків — 8908 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 17627 (+31) од,
- артилерійських систем — 18965 (+59) од,
- РСЗВ — 1212 (+8) од,
- засоби ППО — 965 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16494 (+101),
- крилаті ракети — 2613 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25820 (+70) од,
- спеціальна техніка — 3333 (+3).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
росія взагалі якась сюрреалістична територія. у них є кримінальні стаття за найманство та розв’язування та підтримку війни, але це не заважає їм воювати, найматись за гроші на війну, піднімати їхньої владі ставки та виплати за вбивства на війні в Україні. світ на межі здорового глузду, але це не заважає райфу досі працювати на росії та показувати прибутки, і це не поодинокий випадок.
До березня 2024 року ще можна було виправити ситуацію, терміново знавши з посад міністра оборони Умєрова, генерального прокурора Костіна та директора ДБР Сухачова, призначивши замість цих «фахівців» притомних людей, відродивши військову юстицію та демонстративно погнавши на фронт ухилянтів на кшталт шабуніних, лємєнових, лещенків та інших положинських і жаданів. Але на сьогодні розвал армії досяг таких масштабів, що ніякі заходи вже не допоможуть — на фронті просто немає людей. Нема і не буде. Оскільки помирати за прогнилий корумпований режим «бусифковані» солдати не збираються, а засоби примусу — тобто військову юстицію — 95 квартал ліквідував ще у 2019 році.
У бригаду прибуло 50 новобранців, переважно у віці 52−56 років. 30 з них зразу ж були відправлені в тилові підрозділи та госпіталі, оскільки за станом здоров’я не придатні для служби на передовій (бо в ТЦК виконували план призову і мобілізували хворих). З решти 20-ти на другий день дезертирувало 16 військовослужбовців. Таким чином, з поповнення в 50 осіб на позиції було відправлено 4, після першої ж ротації ці четверо також дезертирували.
І така ситуація — по всьому фронту.
Володимир Бойко. Військовослужбовець, журналіст.