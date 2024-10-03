НБУ зі спецрахунку на потреби оборони у вересні спрямував понад ₴1,9 мільярда

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«Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 37,3 млрд грн, у вересні 2024 року — понад 1,9 млрд грн», — ідеться в повідомленні.

Станом на 1 жовтня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 1,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 2,5 млрд грн.

Загалом від початку війни на спецрахунок надійшло понад 39 млрд грн в еквіваленті.

Зазначається, що кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).