До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
3 жовтня 2024, 17:23
Курс валют на вечір 3 жовтня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 3 жовтня
|
Закриття 3 жовтня
|
Зміни
|
41,23/41,27
|
41,18/41,20
|
5/7
|
45,51/45,54
|
45,45/45,46
|
6/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,55 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,80−46,00 грн.
Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі