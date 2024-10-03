Продавець техніки Apple відшкодував державі 10 мільйонів несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що через власну мережу магазинів продає техніку Apple. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства впродовж 2 років не відобразили реальний прибуток компанії. Оплату товару приймали на рахунки різних підконтрольних ФОПів. Таким чином знизили дохід на суму понад 55 млн грн.

«Як наслідок, компанія не сплатила до Державного бюджету України понад 10 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджується висновками судово-економічної експертизи», — йдеться у повідомленні.

Директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До моменту оголошення підозри підприємство відшкодувало суму завданих збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України розпочате на підставі аналітичного продукту БЕБ.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.