У серпні 2024 року в Україні споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. В річному вимірі за підсумками серпня інфляція прискорилася до 7,5%. У липні показник становив 5,4%. Про це йдеться в Моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки.
3 жовтня 2024, 15:14
У Мінекономіки назвали чотири чинники зростання цін в Україні
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Як зазначається в огляді, відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох потужних інфляційних чинників:
- високого тиску на ціни виробників попереднього суттєвого подорожчання електроенергії, а також необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел постачання електроенергії (наразі весь тиск з боку всіх «енергетичних» чинників пролонгується в часі);
- відсутність надлишку сільгосппродукції на ринку, зокрема й через складні погодні умови;
- значний дефіцит кадрів;
- високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій.
За даними Мінекономіки антиінфляційний компенсаційний вплив чинили:
- мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;
- монетарна політика НБУ, що спрямована на забезпечення контролю за ситуацією на валютному ринку, а також збереження жорстких монетарних умов (позначилося передусім на непродовольчому ринку, де ціни переважно знижувалися);
- дефляційні тенденції на світовому ринку палива (за даними Світового банку за серпень нафта марки Brent подешевшала на 5,2%), що попри очікуване підвищення акцизів сприяло відносній стабілізації цін на пальне.
Джерело: Мінфін
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