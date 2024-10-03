У Мінекономіки назвали чотири чинники зростання цін в Україні

У серпні 2024 року в Україні споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. В річному вимірі за підсумками серпня інфляція прискорилася до 7,5%. У липні показник становив 5,4%. Про це йдеться в Моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки.