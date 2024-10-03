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3 жовтня 2024, 13:33

Уряд Франції пообіцяв підвищити податки для найзаможніших громадян

Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян. Запровадження «виняткового податкового внеску» для «найзаможніших французів» оголосив прем'єр-міністр Мішель Барньє під час виступу в парламенті, передає Європейська правда.

Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян.
Фото:depositphotos

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Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення стосуватиметься приблизно 0,3% усіх платників податків — з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.

Утім, він не сказав, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді «подивляться, який механізм обрати».

Водночас загального підвищення податку на доходи не буде.

Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+30
Я_ __
Я_ __
3 жовтня 2024, 14:10
#
Нам теж таке треба, тільки знаючи наших хитрунів, податок впровадити для депутатів, взагалі всіх, їх помічників, Кабінета казнокрадів України, Верховної зради України, всіх міністрів, Офіса КИМ ЧЕН ЗЕ, а для того, щоб не хотілося уникати, в усіх їх родичів, котрі не можуть підтвердити ті чи інші «доходи» або «подарунки» — конфіскувати таке майно на користь держави та продавати на аукціоні, щоб не простоювало майно.
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financialGenius
financialGenius
3 жовтня 2024, 14:13
#
Фантазер ты меня назвала))) вы как будто только вышли на свет 😂😂😂
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0
nitrolog
nitrolog
3 жовтня 2024, 14:18
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Так чинуші та депутати офіційно всі за межею бідності, спробуй з них податки зніми))
ну і вони ж не дурні самі проти себе приймати закони
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 жовтня 2024, 14:42
#
А, простигосподи, уряд України — для найбідніших!
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