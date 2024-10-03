Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян. Запровадження «виняткового податкового внеску» для «найзаможніших французів» оголосив прем'єр-міністр Мішель Барньє під час виступу в парламенті, передає Європейська правда.
3 жовтня 2024, 13:33
Уряд Франції пообіцяв підвищити податки для найзаможніших громадян
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Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення стосуватиметься приблизно 0,3% усіх платників податків — з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.
Утім, він не сказав, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді «подивляться, який механізм обрати».
Водночас загального підвищення податку на доходи не буде.
Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
ну і вони ж не дурні самі проти себе приймати закони