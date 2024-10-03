Уряд Франції пообіцяв підвищити податки для найзаможніших громадян

Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення стосуватиметься приблизно 0,3% усіх платників податків — з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.

Утім, він не сказав, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді «подивляться, який механізм обрати».

Водночас загального підвищення податку на доходи не буде.

Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.