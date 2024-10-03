У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Євро подешевшало на 23 копійки у купівлі та на 20 копійок у продажу.
3 жовтня 2024, 10:45
Курс валют на 3 жовтня: євро в банках подешевшало на 23 копійки, долар на п'ять копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу втратив 1 копійку. Євро втратило 10 копійок у покупці та 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,49, євро — 45,90−46,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,23−41,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,51−45,54 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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