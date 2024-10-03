Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 656 710 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 жовтня 2024, 8:29
Втрати ворога за 2 жовтня: 1 150 російських окупантів, 6 танків та 43 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 656710 (+1150) осіб,
- танків — 8893 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 17596 (+17) од,
- артилерійських систем — 18906 (+37) од,
- РСЗВ — 1204 (+0) од,
- засоби ППО — 964 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16393 (+43),
- крилаті ракети — 2613 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25750 (+58) од,
- спеціальна техніка — 3330 (+12)
Джерело: Мінфін
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